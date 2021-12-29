В ВОЗ задумали вакцинировать 70% населения Земли

Государства должны ускорить темпы вакцинации от COVID-19 — к 1 июля необходимо привить не менее 70% населения Земли. Об этом во время брифинга, транслируемого в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения , заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до этой финишной прямой. Часы запущены», — сказал Гебрейесус.

Также глава ВОЗ призвал мировых лидеров «отринуть политику, популизм и личные интересы», которые способны помешать не только борьбе с пандемией коронавируса, но и «угрожают подорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится». Кроме того, Гебрейесус попросил страны с высоким уровнем экономики делиться вакцинами с бедными государствами, нуждающимися в препарате.