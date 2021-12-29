«Наши летчики будут бычки собирать»: Савченко о вступлении Украины в НАТО

Вступление в НАТО не сулит Украине ничего хорошего, считает бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко. Об этом она заявила в эфире телеканала «Наш».

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По словам Савченко, она видела, как работает система коалиционных войск, на примере Ирака.

«Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», - сказала экс-депутат, ее слова приводит РИА «Новости».

По мнению Савченко, в случае вступления в Североатлантический альянс Украине оставят пехотные батальоны, как Латвии, Эстонии и Литве. При этом НАТО не даст стране полной защиты.

Экс-депутат уверена, что в случае конфликта российскую армию удастся остановить только на границе с Германией или Францией, поэтому членство Украины в организации теряет смысл.

Украина в 1992 году присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, а в 1994 году первой среди государств СНГ заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», за которой в 2002 году последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО».

Интеграция была приостановлена с приходом к власти президента Украины Виктора Януковича, но после Евромайдана в 2014 году Украина возобновила курс на вступление в НАТО. В 2020 году Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP).

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину.