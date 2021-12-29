Миллионера из США отравили во время оргии в роскошном отеле

Хосе Росадо пригласил двух мужчин в свой номер роскошного отеля Westin Palace Hotel в Мадриде для того, чтобы развлечься. Любовники весь вечер поили Росадо коктейлем из алкоголя и жидкого экстази, который оказался смертельным. Подозреваемые 39-летний и 29-летний мужчины уже арестованы.
Уточняется, что пока Росадо лежал мертвым в своем гостиничном номере, подозреваемые закупались в магазинах дорогой техникой и ювелирными украшениями, используя его кредитную карту. В полиции предположили, что по этой схеме они уже действуют не в первый раз, и, подкараулив Хосе Росадо в клубе, намеренно напоили его и увезли с собой, чтобы ограбить.
В быстром обнаружении тела помог бойфренд Росадо Николас Янг. Он остался в Майами и, когда не смог связаться с Хосе, забеспокоился. Он позвонил на ресепшен отеля, попросив проверить, как его молодой человек, пишет bild.
Хосе Росадо заработал свои миллионы, управляя крупнейшим частным судостроительным предприятием Испании, производящем яхты для компании Ritz-Carlton. Миллионер родился в Нью-Джерси и вырос в Пуэрто-Рико. Он успел пожить в Аргентине, Англии, Испании, США, работая, преимущественно, в энергетической и банковской отраслях.