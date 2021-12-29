Миллионера из США отравили во время оргии в роскошном отеле

Хосе Росадо пригласил двух мужчин в свой номер роскошного отеля Westin Palace Hotel в Мадриде для того, чтобы развлечься. Любовники весь вечер поили Росадо коктейлем из алкоголя и жидкого экстази, который оказался смертельным. Подозреваемые 39-летний и 29-летний мужчины уже арестованы.

Уточняется, что пока Росадо лежал мертвым в своем гостиничном номере, подозреваемые закупались в магазинах дорогой техникой и ювелирными украшениями, используя его кредитную карту. В полиции предположили, что по этой схеме они уже действуют не в первый раз, и, подкараулив Хосе Росадо в клубе, намеренно напоили его и увезли с собой, чтобы ограбить.

ЧП Столица

В быстром обнаружении тела помог бойфренд Росадо Николас Янг. Он остался в Майами и, когда не смог связаться с Хосе, забеспокоился. Он позвонил на ресепшен отеля, попросив проверить, как его молодой человек, пишет bild.