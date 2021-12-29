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51 минуту назад

Самолет-разведчик США выполнил миссию над восточной Украиной

В понедельник, 27 декабря самолет Boeing E-8C ВВС США выполнил разведывательную миссию над восточной Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя европейского командования США.

Самолет-разведчик США выполнил миссию над восточной Украиной
Фото: WikipediaWikipedia

В Пентагоне не уточнили, какие именно разведданные собирал самолет, отмечая, что США «регулярно используют самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных целей разведки США и коалиции».

Полет проходил с разрешения украинского правительства. Точный маршрут не разглашается, но представитель американской армии уточнил, что самолет не пролетал над Донбассом.

27 декабрясообщалось, что самолет-разведчик военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing E-8C был зафиксирован около российско-украинской границы. Исходя из карты перемещений на сайте Flightradar, он взлетел с авиабазы ВВС США Рамштайн в Германии, затем преодолел воздушное пространство Европы, пролетел над Центральной Украиной и в настоящее время выполняет разведывательное задание к югу от Харькова.

В МИД России подчеркивали, что Североатлантический альянс целенаправленно испытывает Россию на прочность, когда отправляет военные корабли и самолеты к ее границам, а российская сторона отвечает на все действия НАТО сдержанно. Комментируя заявления о якобы провокациях России, направленных на эскалацию ситуации на границе с Украиной, в МИД напомнили, что все решения и действия Москвы носят исключительно оборонительный характер.

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