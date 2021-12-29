Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал отменить «Северный поток – 2» «без перспектив возрождения». Об этом он написал в статье для издания 19Fortyfive.

По словам Болтона, Евросоюзу необходимо серьезно отнестись к угрозам, которые несет Россия, ответив Москве закрытием «Северного потока – 2».

«Северный поток-2» должен быть отменен без каких-либо перспектив возрождения до тех пор, пока Россия не выведет свои войска на свои границы при отсутствии конкретных запросов со стороны стран «серой зоны», - заявил Болтон.

Под странами «серой зоны» американский политик подразумевает государства, которые не вошли в зону влияния НАТО после развала СССР.

Он также посоветовал странам – членам НАТО увеличить военные бюджеты до 2% ВВП, нарастить поставки вооружений на Украину и усилить ротацию войск Североатлантического альянса в этой стране.

Западные министры обороны и председатели их объединенных штабов должны собраться в Киеве, Кишиневе, Тбилиси и даже в Минске для консультаций, считает экс-советник президента США.