США побили рекорды по числу случаев заражения COVID-19

За последние семь дней в США зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом из-за нового штамма COVID-19. Общее число случаев составило 258 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, с 22 по 28 декабря в среднем каждый день по всему миру выявляли почти 900 тысяч зараженных коронавирусом. Во многих странах показатели начали бить свои рекорды. В частности, максимальный прирост случаев заболевания фиксировали в США, Австралии, Италии, Мальте, Великобритании и других.