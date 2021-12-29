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10 минут назад

США побили рекорды по числу случаев заражения COVID-19

За последние семь дней в США зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом из-за нового штамма COVID-19. Общее число случаев составило 258 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters.

США побили рекорды по числу случаев заражения COVID-19
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

По данным агентства, с 22 по 28 декабря в среднем каждый день по всему миру выявляли почти 900 тысяч зараженных коронавирусом. Во многих странах показатели начали бить свои рекорды. В частности, максимальный прирост случаев заболевания фиксировали в США, Австралии, Италии, Мальте, Великобритании и других.

При этом в Reuters отметили, что в Америке за последние семь дней выявили 258 312 новых пациентов с COVID-19.В прошлый раз США поставили рекорд в количестве зараженных в начале января 2021 года — 250 141 человек.

В мире,Reuters,
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