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1 час назад

«Как с другой планеты»: украинцы затравили жену Зеленского из-за слов о ценах

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена перепутала в ходе эфира цены на рыбу в стране, сообщает телеканал Life.

«Как с другой планеты»: украинцы затравили жену Зеленского
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Говоря о здоровом питании, первая леди заявила, что скумбрия продается по цене около восьми гривен (около 21,7 рублей) за килограмм. При этом, как уточняет телеканал, реальная стоимость этой рыбы в киевских магазинах составляет 65–100 гривен за килограмм (до 200 рублей).

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Позднее Зеленская извинилась на своей странице в Instagram за допущенную ошибку.

«Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт. Особенно запеченная в фольге с травами», — написала она.

Однако комментаторы остались непреклонны. Одна из них подчеркнула, что жена президента «как с другой планеты».

«Если бы еще и можно было прожить на зарплату с Вашим хорошим и правильным питанием, не говоря уже об оплате за коммуналку. Вы как с другой планеты», — написала она.

Другие пишут, что первая леди «просто и не думает, сколько стоит скумбрия и прочие продукты», указывая на то, что Судя по нынешним ценам, тарелку скоро люди будут наполнять водой».

«Скумбрия по 8 гривен и гречка по 12 у Тищенко, Елена подскажите, на какой базар вы с ним ходите? Чтобы народ мог так счастливо жить», — пишет один из пользователей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в саммите послов «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», который проходил в День работников дипломатической службы. Ролик мероприятия опубликовал офис украинского лидера. На видео, посвященном этому мероприятию, которое прошло в селе Гута Ивано-Франковской области, можно увидеть, как глава Украины выступает сам перед собой.

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