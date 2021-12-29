Билл Клинтон начал продавать обучающий онлайн-курс

Экс-президент США Билл Клинтон запустил свой онлайн-курс по лидерству на обучающей платформе. Об этом сообщает CNN.

Фото: John Minchillo/AP John Minchillo/AP

В 14 лекциях общей длительностью два с половиной часа, бывший руководитель американской администрации говорит о "силе оптимизма", "правильному отношению к критике" и о воспитании эмоционального интеллекта.

Бывший президент обещает обучить тех, кто купит курс "мастерству принимать быстрые и жесткие решение в неопределенных ситуациях".

В трейлере Клинтон рассказывает о трудностях, с которыми ему приходилось столкнуться на жизненном пути, среди которых проигрыш на губернаторских выборах вскоре после начала политической карьеры (Билл Клинтон проиграл пост губернатора Арканзаса республиканцу Фрэнку Уайту в 1980 году - прим. ред.), конфликты с оппозицией и смерть матери во время президентского срока.

"Я верю, что лидерами не только рождаются. Ими еще и становятся", - сообщает экс-президент в трейлере.

Его жена, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон до этого также выпустила курс на платформе, назвав его "Сила устойчивости". "Газета.Ru" ранее вспоминала о том, как экс-президент СССР Михаил Горбачев снимался в рекламе пиццерии Pizza Hut в 1997 году.