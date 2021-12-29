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37 минут назад

В Германии испугались "бумеранга" антироссийских санкций

Правительство Германии считают, что экономические санкции против России могут ударить по Европе, пишет Handelsblatt. Перевод статьи публикует «ИноСМИ».

В Германии испугались "бумеранга" антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цены на энергоносители находятся на рекордно высоком уровне, а газохранилища заполнены не настолько, чтобы обеспечить теплоснабжение в нынешнюю холодную зиму. Поэтому экономическая война с РФ Европе невыгодна, говорится в материале.

«Может ли ЕС вообще позволить себе экономическую войну против России?» — задаются вопросом авторы статьи.

Правительство ФРГ выступает против санкций в отношении «Северного потока - 2». Федеральный канцлер Олаф Шольц недавно назвал газопровод «экономическим проектом с участием частного капитала». По его словам, «есть и другие газопроводы, о которых можно было бы говорить, но этого не делают».

Стало известно о кризисе в правительстве ФРГ из-за «Севпотока-2»

Для Германии Москва - один из важнейших поставщиков энергоресурсов, и недорогие российские поставки помогли германской промышленности, в первую очередь, химической индустрии, сохранить конкурентоспособность на мировом рынке. Авторы подчеркнули, что заменить российский газ поставками из стран, с которыми у Европы нет политических разногласий, будет непросто.

Напомним, что в ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации «Северного потока – 2» из-за несоответствия его оператора европейскому законодательству. Компании Nord Stream 2 AG необходимо создать «дочку» в Германии, которой затем снова нужно подать полный комплект документов. Газопровод готов к эксплуатации еще с сентября.

В мире,Олаф Шольц,ЕС,Handelsblatt,InoSMI.Ru,
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