В Германии испугались "бумеранга" антироссийских санкций

Правительство Германии считают, что экономические санкции против России могут ударить по Европе, пишет Handelsblatt. Перевод статьи публикует «ИноСМИ».

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Цены на энергоносители находятся на рекордно высоком уровне, а газохранилища заполнены не настолько, чтобы обеспечить теплоснабжение в нынешнюю холодную зиму. Поэтому экономическая война с РФ Европе невыгодна, говорится в материале.

«Может ли ЕС вообще позволить себе экономическую войну против России?» — задаются вопросом авторы статьи.

Правительство ФРГ выступает против санкций в отношении «Северного потока - 2». Федеральный канцлер Олаф Шольц недавно назвал газопровод «экономическим проектом с участием частного капитала». По его словам, «есть и другие газопроводы, о которых можно было бы говорить, но этого не делают».

Для Германии Москва - один из важнейших поставщиков энергоресурсов, и недорогие российские поставки помогли германской промышленности, в первую очередь, химической индустрии, сохранить конкурентоспособность на мировом рынке. Авторы подчеркнули, что заменить российский газ поставками из стран, с которыми у Европы нет политических разногласий, будет непросто.