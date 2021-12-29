В Германии испугались "бумеранга" антироссийских санкций

Правительство Германии считают, что экономические санкции против России могут ударить по Европе, пишет Handelsblatt. Перевод статьи публикует «ИноСМИ».
Цены на энергоносители находятся на рекордно высоком уровне, а газохранилища заполнены не настолько, чтобы обеспечить теплоснабжение в нынешнюю холодную зиму. Поэтому экономическая война с РФ Европе невыгодна, говорится в материале.
«Может ли ЕС вообще позволить себе экономическую войну против России?» — задаются вопросом авторы статьи.
Правительство ФРГ выступает против санкций в отношении «Северного потока - 2». Федеральный канцлер Олаф Шольц недавно назвал газопровод «экономическим проектом с участием частного капитала». По его словам, «есть и другие газопроводы, о которых можно было бы говорить, но этого не делают».
Для Германии Москва - один из важнейших поставщиков энергоресурсов, и недорогие российские поставки помогли германской промышленности, в первую очередь, химической индустрии, сохранить конкурентоспособность на мировом рынке. Авторы подчеркнули, что заменить российский газ поставками из стран, с которыми у Европы нет политических разногласий, будет непросто.
Напомним, что в ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации «Северного потока – 2» из-за несоответствия его оператора европейскому законодательству. Компании Nord Stream 2 AG необходимо создать «дочку» в Германии, которой затем снова нужно подать полный комплект документов. Газопровод готов к эксплуатации еще с сентября.