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1 час назад

WSJ: Россия и Китай ополчились против Литвы

Литва попала под прицел России и Китая, пишет The Wall Steet Journal. По мнению обозревателей издания, Москва и Пекин не скрывают своих намерений преследовать Вильнюс.

WSJ: Россия и Китай ополчились против Литвы
Фото: © Flickr / Mr.TinDC© Flickr / Mr.TinDC

В первом случае, по версии журналистов, это выражается в нагнетании напряженности вокруг Литвы, Россия якобы сделала за счет включения Белоруссии в сферу своей безопасности и создания «мощной группировки войск» в Калининградской области.

Что касается Китая, то тут Вильнюс сталкивается с политическим и экономическим возмездием Пекина за выход из формата 17+1 (формат сотрудничество КНР со странами Восточной и Центральной Европы) и открытие представительства Тайваня в республике.

С точки зрения обозревателей газеты, ситуация вокруг предполагаемого давления на Литву со стороны России и Китая ставит под сомнение авторитет США и Европы, так как они не поддерживают Вильнюс в полной мере — Брюссель предлагает республике искать помощь через ВТО на фоне экономического бойкота со стороны КНР, а Вашингтон пока не представил четкой позиции.

Ранее сообщалось, что Китай вернул Литве сотни тысяч литров пива из-за патриотизма.

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