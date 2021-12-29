«Не хочу вам льстить»: Лукашенко обратился к Путину

«Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время», — признался Лукашенко.