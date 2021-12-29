«Не хочу вам льстить»: Лукашенко обратился к Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны в трудное санкционное время. Вместе с тем выразил признательность российской стороне за поддержку кооперации в авиастроении и предложил продолжить сотрудничество в обороной сфере, сообщает агентство БелТА.
«Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время», — признался Лукашенко.
Он добавил, что страны Запада продолжают «душить» Белоруссию санкциями. Лукашенко считает, что эти ограничительные меры «никому не нужны». Кроме того, президент Белоруссии выразил благодарность российскому лидеру за поддержку кооперации в авиастроении и заявил, что считает нужным продолжить сотрудничество в оборонной сфере.
«Спасибо, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть гражданские и военные заводы по авиа», — отметил Лукашенко.
Напомним, накануне оба лидера приняли участие в неформальном саммите глав стран СНГ. Мероприятие было приурочено к 30-летию Содружества.
Участие в нем также приняли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.