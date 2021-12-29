«Меньше ест ради страны»: Ким Чен Ын сильно похудел

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК) и выглядел «стройнее, чем когда-либо», пишет Daily Mail.

Снимки 37-летнего главы государства распространило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На фото Ким выглядит еще более похудевшим, чем во время его появления на параде в честь 73-й годовщины основания КНДР в сентябре.

В начале года появились слухи о проблемах северокорейского лидера со здоровьем на фоне новостей о его похудении почти на 20 кг. Правительство тогда запретило гражданам страны обсуждать здоровье главы государства и объяснило снижение веса Кима тем, что «он меньше ест ради страны».

В 2020-2021 годах КНДР столкнулась с серьезной нехваткой продовольствия из-за пандемии COVID-19 и закрытых границ. В октябре лидер страны сказал своим гражданам, что нехватка продуктов питания будет продолжаться до тех пор, пока страна не откроет границу с Китаем в 2025 году. Тем временем, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН оценила дефицит продовольствия в Северной Корее в 2021 году примерно в 860 тысяч тонн.