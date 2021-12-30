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1 час назад

Пограничники не пустили на Украину  6,4 тыс. россиян

Украина за 2021 отказала во въезде 6,4 тыс. россиянам. Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины на своем официальном сайте. Это составляет 15% от общего числа граждан, которых не впустили в страну. Всего на Украине отказали во въезде 42 тыс. гражданам разных стран. Отмечается, этот показатель вырос в 1,7 раза.

Более 6 тысяч россиян не пустили на Украину
Фото: mvs.gov.uamvs.gov.ua

Как сообщает служба, часть людей пытались проникнуть в страну по поддельным документам - 1,2 тыс. Также в сообщении говорится, что в течение года украинские пограничники "реагировали на угрозы наращивания Россией военного присутствия вблизи Украины и миграционный кризис на границе между Белоруссией и ЕС".

Госпогранслужба Украины зафиксировала увеличение пассажиропотока в уходящем году на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Ранее на Украине назвали идеальный сценарий "нападения" России.

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