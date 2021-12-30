Более 6 тысяч россиян не пустили на Украину

Украина за 2021 отказала во въезде 6,4 тыс. россиянам. Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины на своем официальном сайте. Это составляет 15% от общего числа граждан, которых не впустили в страну. Всего на Украине отказали во въезде 42 тыс. гражданам разных стран. Отмечается, этот показатель вырос в 1,7 раза.

Фото: mvs.gov.ua mvs.gov.ua

Как сообщает служба, часть людей пытались проникнуть в страну по поддельным документам - 1,2 тыс. Также в сообщении говорится, что в течение года украинские пограничники "реагировали на угрозы наращивания Россией военного присутствия вблизи Украины и миграционный кризис на границе между Белоруссией и ЕС".

Госпогранслужба Украины зафиксировала увеличение пассажиропотока в уходящем году на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Ранее на Украине назвали идеальный сценарий "нападения" России.