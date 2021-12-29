В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
14 минут назад

Украина пообещала отказаться от тотальных локдаунов

Правительство Украины больше не будет вводить тотальные локдауны из-за коронавируса, так как они приводят к серьезным убыткам для граждан и бизнеса. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на заявление премьер-министра республики Дениса Шмыгаля.

Украина пообещала отказаться от тотальных локдаунов
Фото: ReutersReuters

Политик объяснил отказ от практики жестких ограничений доступностью вакцинации и новыми правилами для предпринимателей в условиях вспышки коронавируса.

«Бизнес может работать даже в красных зонах, если его работники вакцинированы на 100 процентов», — сказал Шмыгаль.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом на Украине заразились более 3,8 миллиона человек. Жертвами инфекции стали свыше 100 тысяч пациентов. Полный курс вакцинации от COVID-19 завершили почти 13,5 миллиона граждан или около 30,5 процента населения.

18 декабря стало известно о появлении на Украине омикрон-штамма инфекции. Он был обнаружен у жителя Киева, который вернулся из Южноафриканской республики, где находился в контакте с другим инфицированным. Пациента поместили под наблюдение врачей.

В мире,Денис Шмыгаль,Правительство Украины,РБК-Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители