Депутат Рады начал продажу «антисептика от кремлевской заразы»

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко открыл свой фирменный интернет-магазин, в котором выставил в числе прочих товаров «антисептик от кремлевской заразы», а также футболки, провозглашающие Кубань украинской.

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На площадке, получившей название Goncharenko friends shop, представлены различные товары: листовки, антисептики, салфетки. А также продаются футболки с лозунгами «Кубань – наша!», «Держим строй» и «Киев был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали».

В описании сайта указано, что проект депутата не является коммерческим, а направлен на поддержание образовательных «Гончаренко-центров». При этом вырученные от продажи мерча деньги помогут «в развитии сети образовательно-культурных пространств».

Ранее Гончаренко заявил о начале процесса «возвращения» Кубани в состав Украины. Он подал в Раду постановление об установлении 14 декабря как Дня памяти жертв депортации украинского населения Кубани.