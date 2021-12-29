Американцы раскритиковали НАТО за «отталкивание» России

«Но шансы еще есть. Запад, включая США, все еще может выстроить конструктивные отношения с Россией. Но нам надо принимать Россию, какая она есть. В конце концов, надо понять: мы хотим, чтобы Путин был в нашей «палатке» и бросал камни в других или был снаружи и бросал их в нас», – добавил он.