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1 час назад

Американцы раскритиковали НАТО за «отталкивание» России

Поведение НАТО, которая называет Россию главной угрозой и обвиняет в создании напряжения в Европе, только сильнее отталкивает Москву от Запада. Такое мнение высказали читатели американской газеты The Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

Американцы раскритиковали НАТО за «отталкивание» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Десятилетиями НАТО беспричинно распространялось по всем восточным направлениям, в Прибалтику, в бывшие страны ОВД, а теперь рассчитывает на Украину. И внезапно НАТО в этом разоблачают. Все новые расширения НАТО — просто источники войны. Вместо того чтобы сдерживать войну, альянс ее провоцирует. Вот к чему приводит политика самодовольства», – написал комментатор с ником Stephen Gardner.

В свою очередь пользователь Alexandre Scherer считает, что именно годы агрессивной риторики НАТО и сосредоточения сил у российских границ «толкнули Россию в объятия Китая».

«НАТО лишилась смысла, когда СССР перестал существовать в 1991 году. Она должна была распуститься, как Организация договора Юго-Восточной Азии в 1977-м. Но вместо этого она не может не разжигать беспорядки: например, война из-за выборов в Ливии в 2011 году. Эта авантюра сыграла на руку России», – добавил читатель Gary Field.

При этом американец Mark Jones заявил, что Соединенные Штаты упустили возможность помочь России выстроить демократичные институты власти и инфраструктуру после распада Советского Союза.

«Но шансы еще есть. Запад, включая США, все еще может выстроить конструктивные отношения с Россией. Но нам надо принимать Россию, какая она есть. В конце концов, надо понять: мы хотим, чтобы Путин был в нашей «палатке» и бросал камни в других или был снаружи и бросал их в нас», – добавил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оценил требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток как «чисто российскую повестку с совершенно неприемлемыми условиями».

В мире,Жозеп Боррель,НАТО,МВД,ЕС,Wall Street Journal,РИА Новости,
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