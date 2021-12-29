На Украине направили в суд уголовное дело против Поклонской

Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, в том числе его главы Сергея Аксенова и бывшего прокурора республики Натальи Поклонской. В отношении них открыто дело о государственной измене, сообщило в среду ведомство на своем официальном сайте.

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"Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек - руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму (Украина считает Крым оккупированной Россией территорией - прим. ТАСС) и Севастополе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, кроме Аксенова и Поклонской, имеются в виду председатель госсовета Владимир Константинов и еще пять других должностных лиц.