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1 час назад

Прокуратура Украины направила в суд обвинение в госизмене против Аксенова и Поклонской

Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, в том числе его главы Сергея Аксенова и бывшего прокурора республики Натальи Поклонской. В отношении них открыто дело о государственной измене, сообщило в среду ведомство на своем официальном сайте.

На Украине направили в суд уголовное дело против Поклонской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек - руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму (Украина считает Крым оккупированной Россией территорией - прим. ТАСС) и Севастополе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, кроме Аксенова и Поклонской, имеются в виду председатель госсовета Владимир Константинов и еще пять других должностных лиц.

Как заявили в ведомстве, их обвиняют "в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации".

В мире,Наталья Поклонская,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,ИТАР-ТАСС,
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