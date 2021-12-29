Япония выразила протест Южной Корее из-за учений

Правительство Японии выразило протест в связи с проведением вооружёнными силами Южной Кореи учений по обороне спорных островов Такэсима в Японском море, сообщает ТАСС.
Протест был передан по дипломатическим каналам.
Уточняется, что Токио считает действия Сеула «неприемлемыми и крайне прискорбными».
Впервые Южная Корея провела учения по защите этих островов в 1986 году. С 2003 года их организовывают дважды в год.
Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон не собирается создавать аналог НАТО в Азиии.