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42 минуты назад

Япония выразила протест Южной Корее из-за учений на спорных островах

Правительство Японии выразило протест в связи с проведением вооружёнными силами Южной Кореи учений по обороне спорных островов Такэсима в Японском море, сообщает ТАСС.

Япония выразила протест Южной Корее из-за учений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Протест был передан по дипломатическим каналам.

Уточняется, что Токио считает действия Сеула «неприемлемыми и крайне прискорбными».

Впервые Южная Корея провела учения по защите этих островов в 1986 году. С 2003 года их организовывают дважды в год.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон не собирается создавать аналог НАТО в Азиии.

В мире,Ллойд Остин,Министерство обороны,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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