Япония выразила протест Южной Корее из-за учений

Правительство Японии выразило протест в связи с проведением вооружёнными силами Южной Кореи учений по обороне спорных островов Такэсима в Японском море, сообщает ТАСС .

Впервые Южная Корея провела учения по защите этих островов в 1986 году. С 2003 года их организовывают дважды в год.