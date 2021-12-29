Обзор иноСМИ: казарма Германии в Литве и удар США по планам России

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«США ударили по планам «Газпрома»

США перенаправили танкеры с газом из Азии в Европу, в результате чего стоимость топлива значительно снизилась, пишет украинский портал «Обозреватель». Издание подчеркивает, что с помощью такого решения американцы «хоть и на время, но частично освободили европейский рынок от плена «Газпрома».

В то же время «Обозреватель» подчеркивает, что США удалось повлиять на стоимость газа в Европе только на спотовом рынке – то есть при немедленной покупке и доставке. Всего за неделю цена за тысячу кубов газа упала с 2200 до 1100 долларов. Глава Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар предположил, что решение американских компаний - не только бизнес, но и «проявление энергетической солидарности».

Украине предрекли проблемы с газом весной

Украина после завершения отопительного сезона может столкнуться с нехваткой газа из-за отсутствия импорта, сообщает «Главред». Возможный дефицит оценивается в более чем один миллиард кубометров

В январе и феврале 2022 года, когда ожидаются пиковые холода, прогнозируется дефицит в 128 и 240 миллионов кубометров газа. При этом «Нафтогаз» и другие трейдеры не забронировали мощности на январь и не планируют импортировать газ.

«Германия построит казарму в Литве»

Газета Die Zeit рассказала о планах Германии построить в Литве стационарную казарму, в которой будут размещены военные НАТО вместе с литовскими солдатами. «ИноСМИ» собрали комментарии немецких читателей к этому материалу.

Пользователь Achthorn отметил, что «парой немецких солдат на русской границе Россию не впечатлишь». JM1956 отметил, что «Германия уже побывала в Прибалтике во время Второй мировой войны» и получила «активную поддержку местных сил»: «Конечно, сейчас ситуация совершенно иная. Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?».

«Путин летит на помощь пекинской Олимпиаде»

Французская газета Le Figaro выпустила материал под заголовком «Китайский тигр показывает когти, но пока не решается ими пользоваться». Автор этой статьи заявил, что президент России Владимир Путин «летит на помощь пекинской Олимпиаде» - он объявил о своем визите в китайскую столицу в феврале, в то время как глава США Джо Байден организовал дипломатический бойкот Игр.

Си Цзиньпин лично примет «своего старого друга», Россию, после того, как он «последовательно пренебрег» Байденом, а также саммитами G20 и COP26. По версии газеты, Путин и Си «смыкают ряды в новой холодной войне с Западом, которая, как и ковид, угрожает испортить зимние Игры». Великобритания, Австралия, Канада и Литва уже последовали примеру Вашингтона и присоединились к бойкоту (спортсмены этих стран поедут на ОИ, а официальные лица - нет).

«США оставят корабли в Средиземном море из-за Украины»

США оставят в акватории Средиземного моря свою ударную группу - авианосец USS Harry S. Truman и сопровождающие его пять кораблей. Как пишет «Главред», суда должны были двигаться на Ближний Восток, но им «приказали остаться из-за обеспокоенности стягиванием российских войск к украинской границе».