Додона заподозрили в хищениях $12 млн

Почетный председатель Партии социалистов Молдавии, бывший президент республики Игорь Додон заявил после допроса в Генеральной прокуратуре, что признан подозреваемым в причастности к хищению $12 млн при импорте электроэнергии в 2008 году.

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"Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, а не обвиняемый", - сказал Додон после допроса на выходе из прокуратуры.

Он подчеркнул, что не виновен, будет сотрудничать со следствием. "Никуда убегать мы не собираемся, я готов сотрудничать со следствием, не чувствую за собой никакой вины. Меня признали подозреваемым, как и многих других людей", - сказал Додон. Он обратил внимание, что дело возбуждено спустя 13 лет.

"Они подняли решения 13-летней давности. Странно, почему именно сейчас появились вопросы к ним. Тогда я занимал пост министра экономики. Но энергетическими вопросами я занимался около одной недели, потом в министерстве был назначен спецпредставитель по энергетике. Уверен, что это дело - попытка отвлечь общество от недовольства повышением цен и тарифов", - сказал Додон.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре. Следователи полагают, что в 2008 году закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. По версии следствия, в эту схему были вовлечены ответственные лица из занимающейся импортом электроэнергии госкомпании "Энергоком", представители правительства, а также другие лица, в том числе из-за рубежа. Согласно предварительной информации, организаторы схемы похитили около $11,9 млн государственных средств.