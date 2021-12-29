Польские пограничники заявили о выстрелах на стороне Белоруссии

«Это были первые сутки с начала миграционного кризиса, когда не было силовых попыток пересечь границу. В то же время произошел ряд тревожных инцидентов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главного коменданта Пограничной стражи Анны Михальской.