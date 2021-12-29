Талибы довели своего премьер-министра до слез

Премьер-министра правительства «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) Мохаммада Хасана Ахунда довели до слез: политик возмутился наличием безбожников в рядах талибов и призвал своих сторонников «унять личные амбиции». Его цитату приводит «Sputnik Афганистан».

Фото: @IeaOffice / Twitter @IeaOffice / Twitter

«Я видел во сне пророка Мухаммада, который сказал, что моя умма (религиозная община — прим. «Ленты.ру») погибла. Я не могу спать уже несколько ночей. Пророк Мухаммад велел мне передать своей умме, чтобы она стала благочестивой и покаялась», — рассказал Ахунд.

Он призвал всех бойцов и командиров среди талибов в Афганистане быть набожными и благочестивыми и не пускать в свои ряды безбожников и небогобоязненных.

Кроме того, Ахунд призвал талибов не нарушать права населения. На записи, опубликованной Sputnik, можно услышать, как во время разговора политик плачет.