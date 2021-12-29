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1 час назад

В Турции в обвале лиры обвинили оппозиционеров

Агентство по банковскому регулированию и надзору Турции (BRSA) начало расследование в отношении 26 человек, которые обвиняются в манипулировании курсом турецкой лиры, приведшем к обрушению валюты. Об этом со ссылкой на заявление ведомства пишут «Ведомости».

В Турции в обвале лиры обвинили оппозиционеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению инициаторов расследования, его фигуранты публиковали посты в социальных сетях и комментировали ситуацию в СМИ, чтобы раскачать ситуацию. В списке обвиняемых фигурируют бывшие главы Центробанка, в том числе оппозиционный депутат от ультраправой Партии националистического движения Дурмус Йилмаз, работавший на этом посту с 2006-го по 2011 год.

В регуляторе опираются на нормы закона о банковской деятельности, который запрещает делать заявления, дискредитирующие Центробанк или способные повредить его деятельности. Его подход лежит в русле отношения к ситуации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер уверен, что в падении лиры виноват не проводимый им макроэкономический курс, заключающийся в снижении ключевой ставки на фоне роста инфляции, а активность спекулянтов и врагов страны.

BRSA подавало заявления в прокуратуру последние девять месяцев, с тех пор как лира начала падать на фоне понижения ключевой ставки. Большинство обращений сделаны 26 ноября и 27 декабря.

В начале года лира торговалась на уровне 7,43 лиры за доллар, в декабре на минимуме она торговалась по 18,37 лиры, после чего Центробанк и госбанки начали валютные интервенции, позволившие резко поднять курс. По состоянию на 29 декабря, турецкая валюта вновь опустилась ниже 12 лир за доллар.

После декабрьского снижения ключевой ставки до 14 процентов власти объявили о нескольких мерах, которые должны остановить массовую скупку валюты населением. Во-первых, Эрдоган пообещал компенсировать держателям депозитов в турецких лирах возможные потери из-за курсовой разницы. А во-вторых, с 7 января Центробанк Турции начнет взимать комиссию за хранение денег в банках в иностранной валюте в размере 1,5 процента.

В мире,Реджеп Эрдоган,Партия националистического движения,Генпрокуратура РФ,Центральный банк России,Ведомости,
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