В Турции в обвале лиры обвинили оппозиционеров

Агентство по банковскому регулированию и надзору Турции (BRSA) начало расследование в отношении 26 человек, которые обвиняются в манипулировании курсом турецкой лиры, приведшем к обрушению валюты. Об этом со ссылкой на заявление ведомства пишут «Ведомости».

По мнению инициаторов расследования, его фигуранты публиковали посты в социальных сетях и комментировали ситуацию в СМИ, чтобы раскачать ситуацию. В списке обвиняемых фигурируют бывшие главы Центробанка, в том числе оппозиционный депутат от ультраправой Партии националистического движения Дурмус Йилмаз, работавший на этом посту с 2006-го по 2011 год.

В регуляторе опираются на нормы закона о банковской деятельности, который запрещает делать заявления, дискредитирующие Центробанк или способные повредить его деятельности. Его подход лежит в русле отношения к ситуации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер уверен, что в падении лиры виноват не проводимый им макроэкономический курс, заключающийся в снижении ключевой ставки на фоне роста инфляции, а активность спекулянтов и врагов страны.

BRSA подавало заявления в прокуратуру последние девять месяцев, с тех пор как лира начала падать на фоне понижения ключевой ставки. Большинство обращений сделаны 26 ноября и 27 декабря.

В начале года лира торговалась на уровне 7,43 лиры за доллар, в декабре на минимуме она торговалась по 18,37 лиры, после чего Центробанк и госбанки начали валютные интервенции, позволившие резко поднять курс. По состоянию на 29 декабря, турецкая валюта вновь опустилась ниже 12 лир за доллар.