В ЕС назвали неприемлемыми требования России к НАТО

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности с «совершенно неприемлемыми условиями». Об этом сообщает Welt.

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Во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

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Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

«Впервые россияне изложили свою повестку дня в письменной форме, в форме настоящего договора. Такого никогда не было. Только победители делают это: сказать то-то и то-то - это мои условия. Требования гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток - это чисто российская повестка с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», - так прокомментировал это Боррель.

По его словам, переговоры России и НАТО, которые начнутся в январе, будут касаться не только Украины и расширения альянса, но и «всех нарушений Заключительного акта Хельсинкского совещания» (в нем европейским странам гарантировались неизменность границ и территориальная целостность).

«Мы не согласны ни со многими событиями во внешней политике России, ни с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренними делами», - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Welt задало Боррелю вопрос, видит ли он возможности для уступок Москве.

«Посмотрим. Но мы не можем идти на компромисс по фундаментальным принципам. Территориальная целостность страны и право суверенного государства сотрудничать с другими странами или союзами - эти принципы не подлежат обсуждению», - заявил он.

Также Боррель подчеркнул, что Москва не может говорить об архитектуре безопасности в Европе только с Америкой.

«Такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проходят в тесной координации с ЕС и при его участии. <…> Мы живем не в послевоенное время. Есть некоторые европейские страны, которые не являются союзниками по НАТО. «Ялты-2» быть не может», - подчеркнул он.