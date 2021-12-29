В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
1 час назад

Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболевших COVID-19

На фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» во Франции зафиксировали рекордный прирост заболевших за сутки с начала пандемии, сообщает BBC News. Министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил, что к началу января прирост заболеваемости COVID-19 может достигнуть 250 тысяч новых случаев ежедневно.

Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболевших COVID
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что за сутки во Франции зафиксировано 179 807 новых заболевших. Во французской федерации больниц уверены, что самые трудные недели борьбы с коронавирусом ещё впереди.

О рекордных темпах распространения COVID-19 также заявили в Италии, Великобритании, Португалии и Греции.

Ранее максимальные с начала пандемии суточные показатели заражений коронавирусом были зафиксированы и в США. По данным Университета Джонса Хопкинса, среднее число инфицированных за сутки за последние семь дней составляло 254 496. До этого рекордные цифры заражений фиксировались в Штатах в январе 2021 года. Тогда на протяжении недели в среднем заболевали COVID-19 по 251 989 человек за 24 часа.

США по-прежнему удерживают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом (53,1 млн человек) и по числу летальных исходов (820,4 тысячи случаев) из-за него.

В мире,BBC News,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители