Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболевших COVID

На фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» во Франции зафиксировали рекордный прирост заболевших за сутки с начала пандемии, сообщает BBC News. Министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил, что к началу января прирост заболеваемости COVID-19 может достигнуть 250 тысяч новых случаев ежедневно.

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Отмечается, что за сутки во Франции зафиксировано 179 807 новых заболевших. Во французской федерации больниц уверены, что самые трудные недели борьбы с коронавирусом ещё впереди.

О рекордных темпах распространения COVID-19 также заявили в Италии, Великобритании, Португалии и Греции.

Ранее максимальные с начала пандемии суточные показатели заражений коронавирусом были зафиксированы и в США. По данным Университета Джонса Хопкинса, среднее число инфицированных за сутки за последние семь дней составляло 254 496. До этого рекордные цифры заражений фиксировались в Штатах в январе 2021 года. Тогда на протяжении недели в среднем заболевали COVID-19 по 251 989 человек за 24 часа.