В ЕС назвали неприемлемыми требования России к НАТО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требования России о гарантиях безопасности, предусматривающие прекращение расширения НАТО и ЕС на восток, неприемлемы и обладают «чисто российской повесткой». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на интервью газеты Welt.
«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал глава дипломатии ЕС.
Он указал, что Москва впервые выразила «свою повестку» в письменном виде. Ранее подобного не происходило. Боррель отметил, что выставление условий — поведение победителя, и Россия ведет себя именно таким образом.
По его словам, переговоры о гарантиях безопасности должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, но и всех нарушений договоры со времен принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. Боррель подчеркнул, что Евросоюз не согласен со многими событиями во внешней политике РФ. ЕС также беспокоят некоторые события, которые Россия определяет своим «внутренним делом».
Кроме того Боррель обвинил Москву в том, что она планирует провести переговоры «по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза».