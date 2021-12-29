В ЕС назвали неприемлемыми требования России к НАТО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требования России о гарантиях безопасности, предусматривающие прекращение расширения НАТО и ЕС на восток, неприемлемы и обладают «чисто российской повесткой». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на интервью газеты Welt.

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«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал глава дипломатии ЕС.

Он указал, что Москва впервые выразила «свою повестку» в письменном виде. Ранее подобного не происходило. Боррель отметил, что выставление условий — поведение победителя, и Россия ведет себя именно таким образом.

По его словам, переговоры о гарантиях безопасности должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, но и всех нарушений договоры со времен принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. Боррель подчеркнул, что Евросоюз не согласен со многими событиями во внешней политике РФ. ЕС также беспокоят некоторые события, которые Россия определяет своим «внутренним делом».