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35 минут назад

На Украине призвали создать союзное государство с Россией

Украина и Россия должны создать единое союзное государство. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Россия-1», пишут РИА Новости.

На Украине призвали создать союзное государство с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сегодня Россия диктует свои условия и заявляет о своих правах на ту территорию, которая должна находиться в одном славянском союзе. Он признался, что уважает власти РФ за такую «прекрасную политическую игру».

«Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем», — заявил Кива.

Он добавил, что славянские народы должны воссоединиться, чтобы вместе противостоять западным государствам. По его мнению, Украина сегодня колонизирована, и все ее нынешние действия — действия колонизаторов, которые хотят использовать страну в качестве «затравки».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский до этого заявил, что Украина должна войти в состав России. Как отметил политик, эту страну следует «освободить» и поставить во главе «свою власть». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в планы РФ не входит нападение на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично позвонить главе российского государства Владимиру Путину и провести с ним переговоры.

В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Валентина Матвиенко,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,Совет Федерации,РИА Новости,
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