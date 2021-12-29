На Украине призвали создать союзное государство с Россией

Украина и Россия должны создать единое союзное государство. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Россия-1», пишут РИА Новости.

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По его словам, сегодня Россия диктует свои условия и заявляет о своих правах на ту территорию, которая должна находиться в одном славянском союзе. Он признался, что уважает власти РФ за такую «прекрасную политическую игру».

«Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем», — заявил Кива.

Он добавил, что славянские народы должны воссоединиться, чтобы вместе противостоять западным государствам. По его мнению, Украина сегодня колонизирована, и все ее нынешние действия — действия колонизаторов, которые хотят использовать страну в качестве «затравки».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский до этого заявил, что Украина должна войти в состав России. Как отметил политик, эту страну следует «освободить» и поставить во главе «свою власть». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в планы РФ не входит нападение на Украину.