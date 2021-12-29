В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
36 минут назад

Президент Эстонии предостерег от переговоров с Путиным поодиночке

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его коллегам не стоит проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в одиночку. При этом он сообщил, что готов встретиться с главой РФ, если поступит соответствующее приглашение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал ETV+.

Президент Эстонии предостерег от переговоров с Путиным поодиночке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Если будет причина встретиться с Путиным, это нужно будет сделать», — заявил эстонский лидер.

При этом Карис подчеркнул, что самая важная задача, которая стоит перед государствами Североатлантического альянса и Европы в целом — объединиться, а наиболее разумным решением он считает не беседовать с Путиным в одиночку.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что проведение диалога между Россией и Евросоюзом на высшем уровне будет ошибочным решением. При этом она упомянула, что во время поездок на Украину говорит по-русски. По ее словам, Каллас не говорит с русскоязычным населением Эстонии на их родном языке, так как не уверена в уровне своих знаний и не хочет выглядеть некомпетентно.

В Эстонии 15 июля заявили, что прекратят финансировать школьное образование на русском языке.

В мире,Политика,Кая Каллас,Алар Карис,Владимир Путин,НАТО,ЕС,газета "Известия",
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители