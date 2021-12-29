Президент Эстонии предостерег от переговоров с Путиным поодиночке

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его коллегам не стоит проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в одиночку. При этом он сообщил, что готов встретиться с главой РФ, если поступит соответствующее приглашение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал ETV+.

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«Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Если будет причина встретиться с Путиным, это нужно будет сделать», — заявил эстонский лидер.

При этом Карис подчеркнул, что самая важная задача, которая стоит перед государствами Североатлантического альянса и Европы в целом — объединиться, а наиболее разумным решением он считает не беседовать с Путиным в одиночку.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что проведение диалога между Россией и Евросоюзом на высшем уровне будет ошибочным решением. При этом она упомянула, что во время поездок на Украину говорит по-русски. По ее словам, Каллас не говорит с русскоязычным населением Эстонии на их родном языке, так как не уверена в уровне своих знаний и не хочет выглядеть некомпетентно.