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56 минут назад

В Раде призвали создать союзное государство Украины и России

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива призвал создать единое государство Украины и России. Об этом он заявил эфире телеканала «Россия 1», передаетРИА Новости.

В Раде призвали создать союзное государство Украины и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у Москвы есть «право на территорию», которая сейчас является украинской. Парламентарий отметил, что Украина и Россия должны находиться в едином славянском союзном государстве. Помимо этого, он заявил, что близким друг другу народам следует объединиться и вместе противостоять Западу.

Ранее украинский политолог Александр Кочетков счел резонным отправку подростков на фронт в случае агрессии со стороны России. Он высказал мнение, что в войне средний уровень подготовки бойцов не так важен. Важно лишь количество обороняющихся, которые способны стрелять в сторону врага.

«При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — уверен эксперт.

Он добавил, что для подобной обороны подойдут как мужчины, так и женщины и подростки.

В мире,Илья Кива,Александр Кочетков,Верховная Рада,РИА Новости,
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