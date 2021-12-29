Байден прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Президент США Джо Байден допустил возможность беседы с лидером России Владимиром Путиным в январе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.
«Посмотрим», — заявил Байден в ответ на вопрос о том, планирует ли он лично встретиться с президентом России в следующем месяце.
Вопрос касался запланированных на 10 января переговоров между Москвой и Вашингтоном. Стратегический диалог был организован на фоне напряженной ситуации вокруг Украины. На 10 января назначена встреча представителей МИД двух стран. В декабре Путин и Байден беседовали в режиме видеоконференции. Их последний очный саммит прошел в Женеве в июне.
На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, следующим днем должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время они не занимаются вопросом о месте проведения следующей встречи Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, для нового диалога лидеров двух государств нужно провести переговоры с НАТО по гарантиям безопасности для России. Кроме того Песков подчеркнул, что встреча Путина и Байдена возможна только после достижения конкретных договоренностей на этих консультациях.