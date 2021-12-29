Байден прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Президент США Джо Байден допустил возможность беседы с лидером России Владимиром Путиным в январе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

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«Посмотрим», — заявил Байден в ответ на вопрос о том, планирует ли он лично встретиться с президентом России в следующем месяце.

Вопрос касался запланированных на 10 января переговоров между Москвой и Вашингтоном. Стратегический диалог был организован на фоне напряженной ситуации вокруг Украины. На 10 января назначена встреча представителей МИД двух стран. В декабре Путин и Байден беседовали в режиме видеоконференции. Их последний очный саммит прошел в Женеве в июне.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, следующим днем должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.