Запад отреагировал на ликвидацию «Мемориала» в России

Верховный суд России ликвидировал международное благотворительное, историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Госдеп США и министры других государств выступили с критикой этого решения. Об этом пишут РИА Новости.

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По информации издания, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон осуждает решение суда. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел (МИД) Германии, ликвидация «Мемориала» противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав».

В МИД Германии отметили, что постановление российского суда лишает права голоса жертв репрессий и притеснений. Глава МИД Ливии процитировал поэта Михаила Лермонтова и на русском языке заявил, что Москве грозит «суд божий». Он подчеркнул, что это решение возмутило его. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также высказалась против ликвидации международной организации «Мемориал».

Генеральная прокуратура РФ 11 ноября потребовала ликвидировать «Мемориал». В качестве причины было указано неоднократное нарушение закона об иноагентах.