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26 минут назад

Запад отреагировал на ликвидацию «Мемориала» в России

Верховный суд России ликвидировал международное благотворительное, историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Госдеп США и министры других государств выступили с критикой этого решения. Об этом пишут РИА Новости.

Запад отреагировал на ликвидацию «Мемориала» в России
Фото: РамблерРамблер

По информации издания, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон осуждает решение суда. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел (МИД) Германии, ликвидация «Мемориала» противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав».

В МИД Германии отметили, что постановление российского суда лишает права голоса жертв репрессий и притеснений. Глава МИД Ливии процитировал поэта Михаила Лермонтова и на русском языке заявил, что Москве грозит «суд божий». Он подчеркнул, что это решение возмутило его. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также высказалась против ликвидации международной организации «Мемориал».

Генеральная прокуратура РФ 11 ноября потребовала ликвидировать «Мемориал». В качестве причины было указано неоднократное нарушение закона об иноагентах.

Верховный суд России удовлетворил требование генпрокуратуры 28 декабря. По словам представителя Минюста, специалисты зафиксировали ряд нарушений российского законодательства. Кроме того организация продолжала нарушать закон, вследствие чего пришлось принять крайние меры, резюмировали в Минюсте.

В мире,Нед Прайс,Михаил Лермонтов,Минюст РФ,Мемориал,Совет Европы,Генпрокуратура РФ,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
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