Украина объявила угрозой информационную политику России

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря утвердил стратегию информационной безопасности. Как следует из документа, информационная политика России признана угрозой для Украины и прочих демократических государств. Об этом пишут РИА Новости.

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Как говорится в указе, специальные информационные операции России нацелены на ключевые демократические институции — избирательные, а цель спецслужб РФ — усилить внутренние противоречия на Украине и в других демократических государствах.

Отмечается, что новая стратегия информационной безопасности Украины будет блокировать распространение ложной информации и проведение мероприятий, пропагандирующих или популяризирующих «государство-агрессора», его органы власти или их представителей, которые создают положительный образ враждебной страны, признают или оправдывают оккупацию территории Украины, призывают к свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности страны.