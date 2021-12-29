Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии » Штефан Котре заявил, что США необходимо перестать «играть с огнем» и настраивать на это Украину . Он подчеркнул, что Вашингтон всячески поощряет необоснованные требования Киева в отношении «Северного потока — 2», пишет « Лента.ру ».

Политик также выразил свое отношение к недавно подписанному президентом США Джо Байденом оборонному бюджету страны на 2022 год, в который не были включены санкции против российского газопровода. Он указал, что подобный шаг можно считать «маленьким лучом надежды». Однако Котре подчеркнул, что о полной ясности относительно судьбы «Северного потока — 2» можно будет говорить лишь тогда, когда в США откажутся от любого вмешательства в поставки газа в Европу.