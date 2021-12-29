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32 минуты назад

Госдеп назвал дату встречи Совета Россия — НАТО

12 января 2022 года состоится заседание Совета РоссияНАТО. Также после него пройдут разговоры по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С данным заявлением во вторник, 28 декабря, выступил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Госдеп объявил дату встречи Совета Россия — НАТО
Фото:  state.gov / сайт Госдепа США state.gov / сайт Госдепа США

США и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах, — подчеркнул представитель ведомства.

Также он отметил, что в ходе заседания США изложат свои озабоченности и ожидают, что российская сторона поступит точно также. Прайс считает, что в некоторых областях стороны достигнут прогресса, однако будут и те, в которых страны не смогут прийти к согласию.

— В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января. Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия — НАТО, а на 13 января намечена встреча и ОБСЕ, — добавил Прайс, передает ТАСС.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

В мире,Политика,НАТО,МИД,Госдеп США,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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