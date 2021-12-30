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13 минут назад

Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка «омикрона» достигнет пика в стране

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что, вероятно, нынешний рост случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США, вызванный новым штаммом «омикрон», достигнет пика к концу января 2022 года.

Вспышка «омикрона» достигнет пика в США в январе
Фото: APAP

Как он заявил в интервью телеканалу CNBC, вполне возможно, что, учитывая размер США и ситуацию с вакцинацией, пик данной вспышки будет достигнут до конца января.

«Продлится (вспышка. — RT) более пары недель, возможно, до конца января, я бы сказал», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден призвал людей не паниковать из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

В мире,Энтони Фаучи,Джозеф Байден,
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