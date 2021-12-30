Вспышка «омикрона» достигнет пика в США в январе

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что, вероятно, нынешний рост случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США, вызванный новым штаммом «омикрон», достигнет пика к концу января 2022 года.
Как он заявил в интервью телеканалу CNBC, вполне возможно, что, учитывая размер США и ситуацию с вакцинацией, пик данной вспышки будет достигнут до конца января.
«Продлится (вспышка. — RT) более пары недель, возможно, до конца января, я бы сказал», — сказал он.
Ранее президент США Джо Байден призвал людей не паниковать из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.