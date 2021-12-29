«Главное – чтобы Путин сидел за столом»

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время будущих переговоров в «нормандском» формате хотел бы видеть российского президента Владимира Путина, так как он не позволит завершить встречу без конкретных решений. В качестве примера Кулеба привел Парижский саммит 2019 года, когда обсуждение урегулирования конфликта в Донбассе длилось несколько часов.

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Российский президент Владимир Путин не выходит из-за стола переговоров, пока не будут достигнуты договоренности. Поэтому, признался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он хотел бы видеть главу России на саммите «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии).

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«Нам, в принципе, не важно, какое количество участников будет, нам главное – чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение», – сказал украинский министр в интервью агентству «РБК-Украина».

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас нет речи о том, чтобы изменить «нормандский формат», который был создан для мирного решения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

По мнению Кулебы, опыт Парижского саммита 2019 года показал, насколько настойчив Путин. Тогда переговоры длились до поздней ночи 9 декабря. Лидеры «нормандской четверки» пытались достигнуть компромисса в сложившейся ситуации обострения в Донбассе.

На саммите присутствовали президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон. По итогам нескольких часов переговоров стороны договорились о выполнении нескольких условий.

Во-первых, утверждалось, что минские соглашения остаются основой урегулирования внутриукраинского конфликта и «нормандского формата» в целом. Во-вторых, по итогам переговоров ВСУ и ополченцы должны были до конца марта 2020 года отвести свои силы в трех пунктах линии соприкосновения.

В-третьих, стороны подтвердили свою приверженность полному прекращению огня до конца года. Правда, Зеленский признался, что не знает, как это проконтролировать. «Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5-6 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось», – отметил он.

Одной из важных договоренностей стала организация нового обмена пленных по формуле «всех на всех». Это должно было пройти до конца 2020 года, то есть меньше, чем за месяц. Помимо этого, Красному кресту предоставлялся полный доступ ко всем удерживаемым лицам.

Обсуждение минских соглашений в феврале 2015 года длились намного дольше – почти сутки. В них приняли участие практически те же лица, за исключением президентов Украины и Франции. В то время ими были Петр Порошенко и Франсуа Олланд соответственно. Кроме того, глава Белоруссии Александр Лукашенко выступал на переговорах как принимающая сторона.

Лукашенко рассказывал в интервью телеканалу «Россия 24», что встреча проходила с перерывами на еду. «Ели яичницу, сыр, молочные продукты, выпили кофе несколько ведер, чтобы в тонусе себя держать», – сказал он, отметив, что продукты были российского и белорусского производства. Лукашенко заметил, что «никто спиртное не пил».

Если поесть удалось всем участникам встречи, то поспать выпал шанс только экспертам. Они спали посменно.

«Потому что голова должна быть светлая при формулировках таких документов. Главам государств не удалось отдохнуть», – добавил Лукашенко.

Встреча началась 11 февраля и лишь к полудню 12 февраля все участники обсуждения вышли из зала переговоров. Владимир Путин сразу рассказал, что стороны договорились о прекращении огня с нуля часов 15 февраля, а также должен произойти отвод «тяжелых вооружений от линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной в сентябре прошлого года».

Кроме того, лидеры стран выработали пакет решений, которые связаны с политическим урегулированием конфликта. В частности, они договорились, что Киев проведет конституционную реформу, которая учтет права жителей самопровозглашенных донбасских республик. Затем должны быть решены гуманитарные вопросы и имплементация закона об особом статусе этих территорий.