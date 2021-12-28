«Подарок Путину»: Порошенко о преследованиях со стороны Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский ненавидит и боится его.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Порошенко, именно по этим причинам Зеленский начал его уголовное преследование.

«Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривленного правосудия», - сказал Порошенко в интервью украинскому «Пятому каналу».

Он отметил, что преследования начались около трех лет назад, однако «любые действия» Зеленского ему не мешают.

Также Порошенко считает, что нынешний президент Украины сделал «подарок Путину», объявив подозрение своему предшественнику, «который пять лет давал отпор российской армии», 20 декабря – в День ФСБ России.