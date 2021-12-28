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53 минуты назад

«Подарок Путину»: Порошенко о преследованиях со стороны Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский ненавидит и боится его.

«Подарок Путину»: Порошенко о преследованиях со стороны Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Порошенко, именно по этим причинам Зеленский начал его уголовное преследование.

«Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривленного правосудия», - сказал Порошенко в интервью украинскому «Пятому каналу».

Он отметил, что преследования начались около трех лет назад, однако «любые действия» Зеленского ему не мешают.

Порошенко сообщил, когда вернется на Украину

Также Порошенко считает, что нынешний президент Украины сделал «подарок Путину», объявив подозрение своему предшественнику, «который пять лет давал отпор российской армии», 20 декабря – в День ФСБ России.

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым в деле о государственной измене. По данным «Интерфакс-Украина», Порошенко подозревают в содействии террористическим организациям в рамках дела о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,ФСБ,
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