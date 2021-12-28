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24 минуты назад

В США за сутки зарегистрировали полмиллиона заразившихся COVID

В США 27 декабря зарегистрировали более 500 тысяч случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют подсчеты New York Times, пишет «Прайм».

В США за сутки зарегистрировали полмиллиона заразившихся COVID
Фото: ReutersReuters

Это является абсолютным рекордом за всю пандемию. Однако, не исключено, что де-факто в статистику попали многие случаи заражения, относящиеся к рождественским выходным. Так 25 декабря было зарегистрировано всего 58 тысяч случаев.

Среднесуточный показатель за последние семь дней составляет 243 тысячи случаев заражения CОVID-19. Больше было только на протяжении нескольких дней в январе 2021 года, когда заболеваемость достигала или превышала 250 тысяч случаев в день.

В мире,New York Times,
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