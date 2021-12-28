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1 час назад

Виталий Кличко пошутил над своей ошибкой про 2222-й год

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко разместил новый пост в своём «инстаграме», где пошутил над собственной оговоркой, которую он допустил во время новогоднего поздравления. Кличко тогда пожелал украинцам хорошо встретить 2222-й год.

Кличко пошутил над своей ошибкой про 2222-й год
Фото:  STR/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES STR/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — написал Виталий.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Виталия Кличко в «Инстаграме».

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В последний раз Виталий Кличко проводил бой в сентябре 2012 года, победив немецкого боксёра сирийского происхождения Мануэля Чарра. В общей сложности на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения. Отметим, что Виталий и прежде неоднократно допускал оговорки во время выступлений. А самой известной стала: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

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