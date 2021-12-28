В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
18 минут назад

Американского генерала призвали повесить в прямом эфире из-за звонка в Китай

Кандидат от партии республиканцев на место в Конгрессе США Ноа Малджери призвал казнить в прямом эфире председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли за звонок в Китай, пишет Newsweek.

Американского генерала призвали повесить в прямом эфире из-за звонка в Китай
Фото: РамблерРамблер

Республиканцы ранее обвинили Милли в государственной измене после того, как газета The Washington Post сообщила о двух телефонных звонках, которые Милли якобы сделал в октябре 2020 года и январе 2021 года, чтобы заверить начальника Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Цзочэна, что у США нет планов нападать на КНР.

Газета также утверждала, что Милли пообещал Ли, что заблаговременно поставит его в известность в случае, если Вашингтон все же решится атаковать.

Малджери считает, что предполагаемое преступление Милли даже не нужно расследовать, потому что «есть все доказательства».

«Просто созовите общий военно-полевой суд и забудьте о слушаниях в Конгрессе. Созовите общий военный трибунал, судите его за преступления», - призвал республиканец.

По словам Малджери, США нужно вернуться к своим «патриотическим, свободолюбивым корням» и практике казнить предателей. При этом, по мнению политика, генерала необходимо повесить в прямом эфире кабельного телевидения.

В сентябре The Washington Post опубликовала отрывок из книги ветерана американской журналистики Боба Вудворда, в котором в частности говорилось, что в последние месяцы пребывания у власти Дональда Трампа генерал Марк Милли считал президента США психически неуравновешенным и боялся, что тот своими действиями может спровоцировать военный конфликт с Китаем.

В мире,Боб Вудворд,Марк Милли,Дональд Трамп,Республиканская партия США,Конгресс США,Комитет начальников штабов,Newsweek,Washington Post,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители