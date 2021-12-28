Американского генерала призвали повесить в прямом эфире из-за звонка в Китай

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Республиканцы ранее обвинили Милли в государственной измене после того, как газета The Washington Post сообщила о двух телефонных звонках, которые Милли якобы сделал в октябре 2020 года и январе 2021 года, чтобы заверить начальника Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Цзочэна, что у США нет планов нападать на КНР.

Газета также утверждала, что Милли пообещал Ли, что заблаговременно поставит его в известность в случае, если Вашингтон все же решится атаковать.

Малджери считает, что предполагаемое преступление Милли даже не нужно расследовать, потому что «есть все доказательства».

«Просто созовите общий военно-полевой суд и забудьте о слушаниях в Конгрессе. Созовите общий военный трибунал, судите его за преступления», - призвал республиканец.

По словам Малджери, США нужно вернуться к своим «патриотическим, свободолюбивым корням» и практике казнить предателей. При этом, по мнению политика, генерала необходимо повесить в прямом эфире кабельного телевидения.