Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, Анкара уважает территориальную целостность Украины и выступает за сохранение стабильности в регионе, пишет РИА Новости.
«У нас нет отдельной политики для регионов, мы выступаем за мир. Мы внимательно следим за напряжением (между Россией и Украиной). Мы хотим, чтобы в регионе сохранялась стабильность. Мы выразили уважение к территориальной целостности Украины»? - приводит слова Акара издание Huriyyet.
Ранее депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз заявил, что участие Турции в военных действиях на стороне Украины против РФ невозможно, пишет РИА Новости.