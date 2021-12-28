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44 минуты назад

В Турции поддержали территориальную целостность Украины

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, Анкара уважает территориальную целостность Украины и выступает за сохранение стабильности в регионе, пишет РИА Новости.

«У нас нет отдельной политики для регионов, мы выступаем за мир. Мы внимательно следим за напряжением (между Россией и Украиной). Мы хотим, чтобы в регионе сохранялась стабильность. Мы выразили уважение к территориальной целостности Украины»? - приводит слова Акара издание Huriyyet.

Ранее депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз заявил, что участие Турции в военных действиях на стороне Украины против РФ невозможно, пишет РИА Новости.

Войну на Украине сочли "неизбежной"

В мире,Видео,Хулуси Акар,Парламент Турции,РИА Новости,
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