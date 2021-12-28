«У нас нет отдельной политики для регионов, мы выступаем за мир. Мы внимательно следим за напряжением (между Россией и Украиной). Мы хотим, чтобы в регионе сохранялась стабильность. Мы выразили уважение к территориальной целостности Украины»? - приводит слова Акара издание Huriyyet.