У границ Белоруссии накалилась обстановка

Обстановка у границ Белоруссии приобретает все более напряженный и сложно прогнозируемый характер. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.
«Военно-политическая обстановка у границ Беларуси приобретает напряженный характер ввиду игнорирования сопредельными странами своих международных обязательств и отсутствия двустороннего диалога на высоком уровне», - приводит слова Воинова телеграм-канал Пограничного комитета Белоруссии.
По словам помощника министра обороны, на Белоруссию осуществляется целенаправленное давление с целью ее международной изоляции.
Воинов заявил, что миграционный кризис используется западными странами для достижения политических целей, оправдания введения санкций и иных ограничений в отношении Белоруссии.
При этом европейские страны «грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, выбрасывая людей и силой заставляя их идти в Беларусь».
«Наряду с применением специальных средств в отношении мигрантов фиксируются провокации в отношении представителей пограничной службы республики Беларусь», - сказал помощник главы белорусского минобороны.
Сопредельные государства наращивают военную силу у границ с Белоруссией, не предоставляя Минску никакой информации о своих действиях.
«Беларусь соблюдает все взятые обязательства по выполнению международных и региональных договоров в рамках ООН и ОБСЕ и подтверждает готовность к возобновлению отношений на паритетной и взаимоуважительной основе», - подчеркнул Олег Воинов.
В ноябре на польско-белорусской границе скопились тысячи мигрантов. Некоторые из них попытались попасть в Польшу, но были оттеснены. Власти Польши стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику. В ЕС считают, что Белоруссия намеренно свозит мигрантов к границе и помогает им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что в кризисе виноваты страны Запада.