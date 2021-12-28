У границ Белоруссии накалилась обстановка

Обстановка у границ Белоруссии приобретает все более напряженный и сложно прогнозируемый характер. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

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«Военно-политическая обстановка у границ Беларуси приобретает напряженный характер ввиду игнорирования сопредельными странами своих международных обязательств и отсутствия двустороннего диалога на высоком уровне», - приводит слова Воинова телеграм-канал Пограничного комитета Белоруссии.

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По словам помощника министра обороны, на Белоруссию осуществляется целенаправленное давление с целью ее международной изоляции.

Воинов заявил, что миграционный кризис используется западными странами для достижения политических целей, оправдания введения санкций и иных ограничений в отношении Белоруссии.

При этом европейские страны «грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, выбрасывая людей и силой заставляя их идти в Беларусь».

«Наряду с применением специальных средств в отношении мигрантов фиксируются провокации в отношении представителей пограничной службы республики Беларусь», - сказал помощник главы белорусского минобороны.

Сопредельные государства наращивают военную силу у границ с Белоруссией, не предоставляя Минску никакой информации о своих действиях.

«Беларусь соблюдает все взятые обязательства по выполнению международных и региональных договоров в рамках ООН и ОБСЕ и подтверждает готовность к возобновлению отношений на паритетной и взаимоуважительной основе», - подчеркнул Олег Воинов.