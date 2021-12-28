В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
28 минут назад

У границ Белоруссии накалилась обстановка

Обстановка у границ Белоруссии приобретает все более напряженный и сложно прогнозируемый характер. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

У границ Белоруссии накалилась обстановка
Фото: ReutersReuters

«Военно-политическая обстановка у границ Беларуси приобретает напряженный характер ввиду игнорирования сопредельными странами своих международных обязательств и отсутствия двустороннего диалога на высоком уровне», - приводит слова Воинова телеграм-канал Пограничного комитета Белоруссии.

Видео дня

По словам помощника министра обороны, на Белоруссию осуществляется целенаправленное давление с целью ее международной изоляции.

В Белоруссии заявили о желании мигрантов осесть в стране

Воинов заявил, что миграционный кризис используется западными странами для достижения политических целей, оправдания введения санкций и иных ограничений в отношении Белоруссии.

При этом европейские страны «грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, выбрасывая людей и силой заставляя их идти в Беларусь».

«Наряду с применением специальных средств в отношении мигрантов фиксируются провокации в отношении представителей пограничной службы республики Беларусь», - сказал помощник главы белорусского минобороны.

Сопредельные государства наращивают военную силу у границ с Белоруссией, не предоставляя Минску никакой информации о своих действиях.

«Беларусь соблюдает все взятые обязательства по выполнению международных и региональных договоров в рамках ООН и ОБСЕ и подтверждает готовность к возобновлению отношений на паритетной и взаимоуважительной основе», - подчеркнул Олег Воинов.

В ноябре на польско-белорусской границе скопились тысячи мигрантов. Некоторые из них попытались попасть в Польшу, но были оттеснены. Власти Польши стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику. В ЕС считают, что Белоруссия намеренно свозит мигрантов к границе и помогает им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что в кризисе виноваты страны Запада.

В мире,Олег Воинов,Александр Лукашенко,Министерство обороны,ООН,ЕС,ОБСЕ,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители