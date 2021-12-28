Польша отказалась платить Евросоюзу

Польша сохраняет решение не платить штраф Европейскому союзу (ЕС) за отказ от ликвидации шахты «Туров». Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает ТАСС.

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Таким образом Мюллер опроверг сообщения о том, что польское правительство собирается выплатить Евросоюзу назначенные по приговору суда ЕС штрафы за отказ от прекращения добычи угля в спорной шахте. На сегодняшний день Польша должна выплатить ЕС 200 миллионов злотых (около 43,5 миллиона евро).

28 октября глава Минюста и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава не должна платить штрафы, назначенные Европейским судом юстиции. По его словам, Варшаве стоит отказаться от выплат назначенных штрафов как по санкциям в отношении шахты «Туров», так и за изменения в судебной системе.

27 октября суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере одного миллиона евро в сутки из-за отказа Варшавы упразднить дисциплинарную палату Верховного суда. В ЕС посчитали, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в польском государстве.