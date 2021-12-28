Премьер Эстонии объяснилась за русский язык на Украине

"С требованиями России все просто. Их нужно отложить в сторону и выступить со своими мыслям. Если мы начнем их обсуждать, то я думаю, у нас будет проблема. В итоге в определенный момент отношения с Россией все же должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но о том, чтобы обсуждать эти пункты, думаю, не может быть и речи",- сказал Карис.