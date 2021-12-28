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29 минут назад

Премьер Эстонии объяснилась за русский язык на Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что использует русский язык во время официальных визитов на Украину. Однако она стесняется давать интервью на нем в своей стране, пишет ETV+.

Премьер Эстонии объяснилась за русский язык на Украине
Фото: ReutersReuters

"Когда я посещаю Украину, то говорю по-русски", - заявила премьер-министр.

Она также отметила, что боится показаться некомпетентной, а потому не общается со СМИ в своей стране на русском.

"В Эстонии я не решаюсь говорить по-русски", — подчеркнула Каллас.

При этом в начале интервью министр поприветствовала журналистку по-русски словом "здравствуйте", а в конце поблагодарила, сказав "спасибо" собеседнице за проведенный разговор.

Ранее стало известно, что президент Эстонии Алар Карис считает, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи.

"С требованиями России все просто. Их нужно отложить в сторону и выступить со своими мыслям. Если мы начнем их обсуждать, то я думаю, у нас будет проблема. В итоге в определенный момент отношения с Россией все же должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но о том, чтобы обсуждать эти пункты, думаю, не может быть и речи",- сказал Карис.

В мире,Кая Каллас,Алар Карис,
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