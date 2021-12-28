В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
41 минуту назад

Тихановская встретит новый год в ZOOM

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в своем Telegram-канале, что встретит Новый год в ZOOM на открытой онлайн-встрече с со своими сторонниками.

Тихановская встретит новый год в ZOOM
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В среду, 29 декабря, в 20:00 по Минску Светлана Тихановская и представители демократических сил проведут открытую онлайн-встречу с белорусами», — указано в сообщении.

На встрече с Тихановской смогут присутствовать первые 300 человек, подавшие заявки — для участия необходимо будет раскрыть свое имя, фамилию, электронную почту и город проживания.

Кроме общения с Тихановской, участники встречи смогут задать вопросы организации бывших белорусских силовиков ByPol, центру «Перамога» и Координационному Совету.

Ранее протест в ЕС помешал Светлане Тихановской представить Белоруссию в «Восточном партнерстве».

До этого глава Евросовета Шарль Мишель провел встречу с Тихановской перед началом саммита «Восточного партнерства».

Последние новости
В мире,Светлана Тихановская,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители