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1 час назад

Энергетики: Киев в канун Нового года останется без света

В Киеве и Киевской области с 28 по 31 декабря пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях, сообщается на сайте группы компаний ДТЭК (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).

Киев в канун Нового года останется без света
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области, в частности, без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13:00 до 19:00 (с 14.00 до 20.00 мск), сообщает РИА «Новости».

Напомним, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.

Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.

В мире,Анатолий Кинах,Виталий Кличко,Минэнерго,РИА Новости,
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