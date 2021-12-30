План спасения планеты сорван

Джентилони рассказал, что переход к «зеленой» экономике потребует существенных инвестиций: в 2022 году из специального фонда «ЕС нового поколения», предназначенного для восстановления стран после пандемии, будут выделены значительные средства, но этого объема все еще недостаточно для успешной трансформации. Стоимость перехода в ближайшие десять лет Джентилони оценил в 550 миллиардов евро в год. Он отметил, что через несколько лет закончится срок действия фонда, поэтому переход к «зеленой» экономике не сможет завершиться к 2025 году.