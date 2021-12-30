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1 час назад

В Европе рассказали о срыве плана спасения планеты

Евросоюз не сможет осуществить переход к «зеленой» экономике к 2025 году. О срыве планов по спасению планеты рассказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

План спасения планеты сорван
Фото: ReutersReuters

Джентилони рассказал, что переход к «зеленой» экономике потребует существенных инвестиций: в 2022 году из специального фонда «ЕС нового поколения», предназначенного для восстановления стран после пандемии, будут выделены значительные средства, но этого объема все еще недостаточно для успешной трансформации. Стоимость перехода в ближайшие десять лет Джентилони оценил в 550 миллиардов евро в год. Он отметил, что через несколько лет закончится срок действия фонда, поэтому переход к «зеленой» экономике не сможет завершиться к 2025 году.

О необходимости дополнительных инвестиций в климатические проекты ЕС уже заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что 30 процентов средств фонда «ЕС нового поколения» будут направлены на переход Евросоюза к «зеленой» экономике.

Ранее в декабре финансовый аналитики Михаил Беляев рассказал, что России необходимо перейти к «зеленой» энергетике — иначе страна может остаться на обочине развитого мира. Экономист подчеркнул, что зеленая повестка сейчас очень многопланова и подразумевает, прежде всего, научно-технологическое развитие.

В мире,Мигранты,Михаил Беляев,Паоло Джентилони,Еврокомиссия,ЕС,
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