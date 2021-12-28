Во Франции ужесточат ограничения из-за омикрон-штамма

Власти Франции решили ужесточить эпидемиологические ограничения для граждан на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».

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По информации издания, с 3 января 2022-го всех французов обяжут перейти на удаленный режим работы при наличии возможности. Помимо этого, разрешенное число посетителей массовых мероприятий в помещениях сократят до двух тысяч. При этом французский Минздрав не стал вводить в стране комендантский час.

Ограничения усилили из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19. Так, 25 декабря сообщалось, что во Франции за сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это стало рекордом с момента начала пандемии.