В Германии оценили шансы Белоруссии выбраться из «российских объятий»

Белоруссия потеряла шанс освободиться от влияния России и проводить независимую политику. Об этом в интервью изданию RND заявил немецкий дипломат, будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
«Германия и Европа сделали все, например, в рамках так называемого Восточного партнерства, чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и высвободить ее из российских объятий», - подчеркнул он.
Однако, по мнению Хойсгена, белорусский лидер Александр Лукашенко слишком боялся, что либерализация и демократизация страны могут нанести ему «личный политический ущерб».
«Поэтому он попал в полную экономическую и политическую зависимость от России. Украина выбрала другой путь», - подчеркнул будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности.
В сентябре 2021-го президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.
При этом ЕС ввел в отношении Белоруссии санкции за неправильно, с точки зрения европейских стран, проведенные президентские выборы в августе 2020 года и последовавшие за ними задержания и судебные процессы в отношении участников антиправительственных выступлений. Меры носят индивидуальный характер, они введены против высшего руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и членов его семьи, а также членов правительства, силовиков, прокуроров, представителей судебной и избирательной системы.