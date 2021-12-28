В Германии оценили шансы Белоруссии выбраться из «российских объятий»

Белоруссия потеряла шанс освободиться от влияния России и проводить независимую политику. Об этом в интервью изданию RND заявил немецкий дипломат, будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Фото: Reuters Reuters

«Германия и Европа сделали все, например, в рамках так называемого Восточного партнерства, чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и высвободить ее из российских объятий», - подчеркнул он.

Однако, по мнению Хойсгена, белорусский лидер Александр Лукашенко слишком боялся, что либерализация и демократизация страны могут нанести ему «личный политический ущерб».

«Поэтому он попал в полную экономическую и политическую зависимость от России. Украина выбрала другой путь», - подчеркнул будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности.

В сентябре 2021-го президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.