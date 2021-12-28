Баннер с Бандерой вывесили на здании администрации в Тернополе

В украинском Тернополе на здании администрации появился красно-бело-черный баннер с изображением лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*; запрещена в России) Степана Бандеры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Националиста на баннере назвали «отцом украинцев», а сама Украина там обозначена, как «мать», передает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Ранее монумент Бандере в Тернополе облили краской. После этого памятник взяли под круглосуточную охрану. Напомним, памятники Бандере являются одним из почитаемых символов украинских националистов.