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1 час назад

Баннер с Бандерой вывесили на здании администрации в Тернополе

В украинском Тернополе на здании администрации появился красно-бело-черный баннер с изображением лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*; запрещена в России) Степана Бандеры.

Баннер с Бандерой вывесили на здании администрации в Тернополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Националиста на баннере назвали «отцом украинцев», а сама Украина там обозначена, как «мать», передает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Ранее монумент Бандере в Тернополе облили краской. После этого памятник взяли под круглосуточную охрану. Напомним, памятники Бандере являются одним из почитаемых символов украинских националистов.

Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

В мире,Степан Бандера,ИА Sputnik,
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